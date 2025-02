Ederson offre à Omar Marmoush son premier but avec City

5e apparition avec Manchester City et premier but pour Omar Marmoush. L’Égyptien a débloqué son compteur à l’occasion de la réception de Newcastle dans cette 25e journée de Premier League. Et sur le coup, il peut remercier son passeur, un certain Ederson.

Pas exempt de tous reproches en ce moment, le portier brésilien s’est bien rattrapé à l’Etihad Stadium ce samedi. Son dégagement de 50 mètres permettait à l’attaquant de se jouer de son défenseur avant de battre Dubravka à l’entrée de la surface d’un astucieux lob. Le premier but d’une longue série.