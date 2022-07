Ineos veut donner un nouvel élan à l'OGC Nice !

Interrogé ce jeudi par L'Equipe, Dave Brailsford, le directeur d'Ineos Sports, a ainsi expliqué les changements que le groupe britannique souhaitait impulser cet été du côté de l'OGC Nice. «Même si Jim a offert beaucoup d'argent pour racheter Chelsea, avec le fair-play financier, il ne pourrait pas prendre cet argent et le donner à Nice. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est plus difficile qu'on ne le pense : il faut augmenter le revenu commercial. Il y a plusieurs composantes dans un club : le camp d'entraînement, le recrutement, le développement des joueurs, le médical, l'analyse des data... Pourquoi ne pourrait-on pas devenir le club le plus moderne de France ? Dans chaque domaine, on doit savoir quel est le meilleur standard dans le monde en ce moment. Pourquoi ne pourrait-on les implanter à Nice ? Dans le sport, ce n'est pas qu'une question de mettre énormément d'argent et d'acheter des joueurs. Une équipe de stars sera toujours battue par une équipe star. Investir de l'argent intelligemment pour créer quelque chose qui rende fiers les fans, c'est ça le but. C'est ce qu'on va faire», a tout d'abord déclaré le dirigeant avant d'envoyer un message aux supporters niçois.

La suite après cette publicité

«Je comprends leur inquiétude, mais qu'ils se rassurent, chez Ineos on aime travailler avec discrétion. Nice travaille sur le développement d'un style de jeu, avec un manager qui a un style clair. On a décidé que c'était plus intelligent d'attendre l'avis de Lucien pour nous guider et cibler les bons profils de joueurs. C'est peut-être frustrant pour les supporters, mais je préfère marcher vers une bonne décision que courir vers une mauvaise. Et dans les six, sept dernières semaines, beaucoup de gens voulaient que je coure (...) Le but, c'est d'être respectés pour nos résultats et d'être aimés. D'être plus Ayrton Senna que Michael Schumacher. D'être plus le Brésil que l'équipe d'Allemagne. À Nice, on veut une équipe avec le sourire». Reste désormais à savoir si cette nouvelle restructuration souhaitée répondra aux attentes des fans azuréens.