Lille : Bruno Genesio dévoile le plan qu’il avait choisi pour faire tomber le Real Madrid

Quelle soirée pour le LOSC et son entraîneur Bruno Genesio ! Battus par le Sporting Portugal lors de la première journée de la Ligue des Champions (0-2), les Dogues ont réussi l’impensable exploit de venir à bout du Real Madrid, champion d’Europe en titre (1-0). De quoi leur permettre de remonter à la 18e place du classement. Un résultat exceptionnel puisque le club espagnol était invaincu depuis 36 matches.

Et au niveau personnel, Genesio peut désormais se targuer d’être l’un des rares coaches à avoir battu Pep Guardiola (avec l’OL), José Mourinho et donc Carlo Ancelotti (avec le LOSC). Interrogé à l’issue du match, l’entraîneur nordiste ne boudait pas son plaisir. « Pour moi, le plus important c’est ce qu’a fait l’équipe. On met en place des choses, mais il faut l’adhésion des joueurs. Pour faire ce genre d’exploit face à ces équipes, il faut tout bien faire. Un gardien qui fait des arrêts quand il faut, un attaquant capable de marquer. En premier mi-temps, on a posé beaucoup de problèmes à cette équipe du Real. On a été solide, solidaire, c’est une grande soirée pour tout le monde », a-t-il confié au micro de Canal+.

L’Atlético a aidé Genesio

Ensuite contrairement à Luis Enrique, Bruno Genesio a bien voulu expliquer son plan tactique pour mettre à mal les Merengues. « On s’est beaucoup servi du match contre l’Atlético (le week-end dernier). On savait que c’était une équipe qui aimait passer par intérieur du jeu, donc on a mis beaucoup d’intensité dans ce secteur. Puis presser sur certaines phases, les phases arrêtées, les balles hautes », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Le scénario a parfaitement fonctionné parce qu’on marque juste avant la mi-temps. Ça nous permet d’avoir 15 minutes pour bien récupérer. Après, ça a été très dur lors des 25-30 dernières minutes. Ils ont mis beaucoup d’impact, de pression. Lucas (Chevalier) a fait les arrêts qui fallait. On a eu la réussite, je pense qu’on a été récompensé par tous les efforts qu’on a faits. » Après avoir fait tomber le Real, Lille peut désormais rêver d’en faire autant avec l’autre ogre de Madrid, l’Atlético. Rendez-vous le 23 octobre prochain.