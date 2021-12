Bayern Munich : le départ de Michaël Cuisance est imminent

Utilisé à deux reprises par le Bayern Munich cette saison (1 but et 1 offrande en 56 minutes disputées), Michaël Cuisance n'est clairement pas une option importante dans l'esprit de Julian Nagelsmann. L'avenir s'écrit donc loin de la Bavière pour lui. Comme nous vous l'avons dévoilé, Venise et un club russe ont formulé une offre pour le joueur.

Aujourd'hui Sky Germany révèle que la formation russe est le CSKA Moscou, comme nous pouvons le confirmer. Selon nos informations, cette opération tournera autour d'une dizaine de millions d'euros bonus inclus. Séduit par les deux projets présentés, Michaël Cuisance a donné son accord et ce sera au Bayern Munich de trancher lors des prochains jours. La décision finale sera prise dans les prochains jours, sûrement après les fêtes de fin d'année. Également dans le dossier, le FC Metz et Troyes voulaient un prêt, mais la formule ne convient pas au Rekordmeister.