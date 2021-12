Le Bayern a reçu trois offres de transfert pour Michaël Cuisance !

À 22 ans, Michaël Cuisance peut se targuer d'avoir un sacré palmarès avec un titre de champion d'Allemagne, une coupe d'Allemagne et une Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Oui mais voilà, dans un effectif ultra concurrentiel (notamment au milieu de terrain) et au retour d'un prêt pour le moins contrasté à l'Olympique de Marseille où il a pu glaner du temps de jeu (2 buts et une passe décisive en 23 matches de L1), le natif de Strasbourg est à la croisée des chemins.

Avec seulement deux apparitions sous les couleurs du Bayern depuis son retour de Marseille, dont une ce soir d'une douzaine de minutes à Stuttgart en Bundesliga (0-5), l'avenir de l'ancien Phocéen semble bouché en Bavière. Le milieu de terrain français, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Bayern, est plutôt sur le départ. Mais pour Cuisance, pas question de se précipiter d'autant que les offres affluent depuis quelques jours sur le bureau de la présidence du club allemand.

Ça se bouscule au portillon pour Michaël Cuisance

Selon nos informations, Venise (16e de Serie A) en Italie et surtout un gros club turc et un gros club russe dont les noms n'ont pas filtré ont d'ores et déjà soumis une première offre au club munichois qui espère 10 M€ (bonus compris). En France aussi, on reste attentif à la situation de l'ancien international U20 tricolore puisque Troyes et Metz ont sondé l'entourage du joueur sans pour autant passer réellement à l'action.

Comme évoqué précédemment, Michaël Cuisance se sent bien à Munich et ne compte pas se précipiter. Bien qu'un départ est évidemment une option plus qu'envisageable du fait de l'embouteillage au milieu de terrain (Corentin Tolisso et Marc Roca sont dans la même situation), Cuisance privilégiera le projet sportif et le temps de jeu à tout le reste. Si le Bayern n'est pas fermé à l'idée d'un nouveau prêt, c'est au joueur que reviendra la décision finale. Les prochaines semaines s'annoncent donc déterminantes quant à l'avenir du Munichois...