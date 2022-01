Wolverhampton : Adama Traoré aurait déjà discuté avec le Barça

La suite après cette publicité

Convoité par le FC Barcelone depuis plusieurs semaines, on en sait plus sur les négociations entre Adama Traoré et le club catalan. Selon le quotidien espagnol Sport, l'ailier de Wolverhampton et le Barça auraient déjà discuté pour trouver un accord au moment de la période de Noël, durant laquelle l'attaquant espagnol était en Catalogne pour les fêtes.

Le joueur de 26 ans qui serait la priorité des Blaugranas cet hiver intéresse également Tottenham en Premier League. Il serait un remplaçant idéal en cas de départ d'Ousmane Dembélé. Traoré connait déjà Barcelone car il a été formé à La Masia et il représenterait un transfert à un prix raisonnable pour les barcelonais. À moins d'une semaine de la fin du mercato, les Catalans seraient favoris dans ce dossier mais aucune décision n'a encore été prise pour le moment.