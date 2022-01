Le FC Barcelone a trouvé le parfait remplaçant d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

C'est terminé. Nous vous le révélions dans divers articles en exclusivité sur Foot Mercato, et la presse catalane a confirmé à plusieurs reprises derrière. Il ne s'agit plus maintenant de savoir si Dembouz va prolonger ou non avec le FC Barcelone, mais de savoir s'il partira dès cet hiver ou en juin au terme de son contrat. Le Barça est en tout cas en train de mettre la pression sur le joueur afin qu'il parte dès maintenant...

Et pour cause, un départ dès cet hiver permettrait aux Barcelonais d'économiser de la masse salariale et pouvoir renforcer l'équipe. La direction de Joan Laporta penserait même à résilier le contrat du joueur dès maintenant, ou alors baisser sa clause libératoire pour faciliter un départ. Quoi qu'il en soit, si le joueur qui plaît tant à Xavi venait à faire ses valises dans les deux semaines qui suivent, il faudra le remplacer...

Une opération pas très chère

Les Barcelonais semblent en tout cas avoir jeté leur dévolu sur un joueur, et c'est un ancien de la maison : Adama Traoré. Ce n'est pas la première fois que l'international espagnol est annoncé dans le viseur des Catalans, mais cette fois, ça semble être concret. Le média Sport explique que les premiers contacts sont déjà noués, et que Jorge Mendes, proche de Joan Laporta et très influent chez les Wolves, faciliterait considérablement l'opération.

Le robuste ailier de 25 ans serait lui très chaud pour retourner à la maison, d'autant plus qu'il est proche de bon nombre de joueurs de l'effectif. Xavi est très fan du joueur, et l'opération ne serait pas spécialement couteuse, puisqu'elle tournerait autour des 20 millions d'euros, et les Catalans pourraient même inclure Trincao, actuellement prêté au sein du club anglais, dans la transaction. Affaire à suivre, même si c'est plutôt bien parti...