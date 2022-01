FC Barcelone : le terrible coup de pression de Xavi envers Ousmane Dembélé !

La suite après cette publicité

L'avenir d'Ousmane Dembélé (24 ans) au FC Barcelone est actuellement sur toutes les bouches. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le club barcelonais, l'attaquant international français (27 sélections, 4 buts) n'a toujours pas prolongé son bail en Catalogne et les débats commencent à devenir extrêmement tendus chez les Culés. Alors que le Barça a récemment proposé une nouvelle offre de prolongation avec un salaire estimé entre 20 et 25 millions d'euros par saison, l'ancien joueur de Dortmund et du Stade Rennais tarde à donner une réponse. Et selon nos dernières informations, la situation s'envenime.

En effet, les Blaugranas en ont assez d’attendre la réponse de Dembélé sur l'offre transmise fin décembre. Une réunion entre les différentes parties au cours de laquelle Moussa Sissoko, son agent, avait d'ailleurs indiqué aux représentants barcelonais qu'il attendait pas moins de 40 millions d'euros pour son protégé. Une somme astronomique impossible à assumer pour le Barça qui a ainsi demandé à son joueur d’étudier l’offre initiale et de donner une réponse, positive ou négative, dès que possible.

Un énorme ultimatum est fixé pour Ousmane Dembélé !

Pourtant, les jours passent et Ousmane Dembélé n'est toujours pas décidé à faire un retour auprès de ses dirigeants. Toujours selon nos informations, l'entraineur des Culés, Xavi, s'est même directement entretenu avec le natif de Vernon. Et le ton de l'ancien milieu catalan a bien changé. Alors qu'il déclarait récemment compter sur Dembélé malgré une situation contractuelle préoccupante, le coach catalan a cette fois-ci haussé le ton. La donne est d'ailleurs simple : soit le champion du monde 2018 accepte de prolonger aux conditions proposées par le Barça et il joue, soit il refuse et sera alors privé de temps de jeu avec l'actuel sixième de Liga.

Un ultimatum symbolisant donc parfaitement l'agacement actuel du board barcelonais, qui plus est à l'heure où le club cherche à équilibrer ses finances pour se donner la possibilité d'intégrer de nouveaux joueurs à son effectif. En effet, avec une éventuelle prolongation de l'attaquant français, le Barça pourrait étaler sa masse salariale et ainsi se laisser une nouvelle marge de manœuvre sur le marché des transferts. Mais la tâche s'annonce ardue et le cas Dembélé est loin d'être réglé. Une chose est sûre, les potentiels courtisans sont prévenus. Pour arracher le feu follet du Barça, il faudra sortir le chéquier et proposer un salaire à la hauteur des attentes de son agent. Affaire à suivre...