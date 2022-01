FC Barcelone : le nouveau cri du cœur de Xavi à Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Cette nouvelle année 2022 ne s'ouvre pas sous les meilleurs auspices pour le FC Barcelone. Malgré la victoire étriquée arrachée sur la pelouse de Majorque (1-0), le club catalan doit face à une flambée de cas de covid-19 et de blessures. Heureusement, Dani Alves et Ferran Torres sont arrivés, en attendant la probable venue d'Alvaro Morata. Mais un cas cristallise les tensions en Catalogne, celui d'Ousmane Dembélé bien sûr. Parti pour prolonger, le Français a finalement fixé des exigences salariales beaucoup trop élevées pour les finances du club.

Pour le moment, il a donc refusé de prolonger l'aventure, s'attirant les foudres des supporters, mais aussi de l'homme qui doit incarner le renouveau du FC Barcelone : Xavi. «Je ne suis pas déçu. C'est une négociation. Les agents sont difficiles. Au Barça, nous avons une position claire et les débats sont en cours, ce n'est pas fini. Je suis optimiste et j'espère qu'Ousmane fera un effort. Il a reçu une proposition fantastique», affirmait le technicien en conférence de presse sitôt après la mauvaise nouvelle apparue dans les médias.

Xavi y croit toujours

C'est que le nouvel entraîneur compte sur le champion du monde 2018 pour mener son projet. Malgré les blessures dont il a été victime depuis son énorme transfert à Barcelone, il montre régulièrement ses facultés à faire basculer un match. Il lui manque de la discipline et de la régularité, ce que Xavi souhaite corriger. «Je suis calme et j'attends. Maintenant cela dépend du club, d'Ousmane et de ses représentants. Simplement, la situation est la suivante : Ousmane devrait faire un effort et penser à son avenir. Le mieux pour lui serait de rester au Barça» maintient-il ce mardi.

Malgré les rumeurs l'envoyant au PSG et ailleurs en Europe, le joueur est toujours sous contrat avec les Culés, qui gardent encore un mince espoir. Pour cela, Xavi en appelle à la raison. «Je répète. J'attends qu'il fasse un effort. Le projet sportif ne peut pas être meilleur pour lui. Nulle part ailleurs, il ne sera plus heureux qu'ici. C'est une question de temps, on verra ce qu'il décidera.» L'ancien métronome y croit toujours ou plutôt veut toujours y croire et tente le tout pour le tout. Mais le temps ne joue clairement pas en sa faveur...