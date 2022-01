Mercato - FC Barcelone : le gros coup de pression de Xavi sur Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

La situation d'Ousmane Dembélé (24 ans) n'en finit plus d'agacer le FC Barcelone. En fin de contrat cet été, l'international français négocie toujours pour prolonger, mais exige certaines conditions que n'accepte pas le club blaugrana. Comme nous vous le révélions, l'ex-attaquant de Rennes et son entourage réclament 40 millions d'euros, ainsi qu'une prime à la signature de 40 millions d'euros. Des montants bien trop élevés pour Joan Laporta, le président du club catalan.

Alors que l'avenir du Champion du monde 2018 fait les gros titres de la presse sportive espagnole, Xavi Hernandez, le manager du Barça, a été clair avec son attaquant, en amont du déplacement à Majorque, dans le cadre de la 19e journée de Liga (en live, dimanche, 21h). «Je ne suis pas déçu. C'est une négociation. Les agents sont difficiles. Au Barça, nous avons une position claire et les débats sont en cours, ce n'est pas fini. Je suis optimiste et j'espère qu'Ousmane fera un effort. Il a reçu une proposition fantastique», a-t-il expliqué en conférence de presse.

Une nouvelle rencontre entre Ousmane Dembélé et le Barça est prévue

Le FC Barcelone semblait pourtant avoir prévu le coup en officialisant la signature de Ferran Torres, mais Ousmane Dembélé reste apprécié par son entraîneur, qui a toujours milité pour qu'il prolonge. «J'espère qu'il pourra rester car c'est un joueur capable de faire la différence et il peut être le meilleur joueur à son poste. C'est une opportunité pour lui et il ne peut pas la manquer (...), je lui ai naturellement dit que nous avions besoin de lui. C'est un joueur important pour nous».

«Il lui manque des objectifs personnels, mais il sait que le projet sportif est très intéressant pour lui. La question économique ne me concerne pas. Il ne trouvera pas un meilleur projet sportif dans aucun autre club. C'est ce que je dis tout le temps aux joueurs. Il l'a compris et le projet sportif peut l'emporter sur le projet économique, c'est pourquoi je suis optimiste», a-t-il ajouté. De plus, le manager catalan a ajouté que l’entourage du Français devait rencontrer la direction du club dans les prochains jours. Peut-être, donc, un dernier espoir avant une rencontre décisive...