Le FC Barcelone s'offre Ferran Torres

C'est un très beau cadeau de Noël qu'offre le Barça à ses supporters et surtout à Xavi, son entraîneur. Les Blaugranas viennent de communiquer la bonne nouvelle. Il y a quelques instants, ils ont officialisé le transfert de Ferran Torres, qui sera effectif le 1er janvier prochain, date de l'ouverture du prochain mercato d'hiver. C'est un très joli coup réalisé et l'ailier ne sera sans doute pas la seule recrue.

«Le FC Barcelone a trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert de Ferran Torres. Le joueur a signé un contrat pour les cinq prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2027, et sa clause de rachat a été fixée à 1 milliard d'euros.», indique le communiqué du club catalan sur son site internet. Ce transfert est estimé à 55 M€, là où Manchester City souhaitait encore 60 M€ il y a quelques jours.

Un transfert estimé à au moins 55 M€

Il faut croire que Joan Laporta et son équipe ont su trouver les mots et les arguments pour convaincre les Anglais de baisser leurs exigences. Le joueur de 21 ans avait été recruté il y a seulement un an et demi à Valence, sur les demandes de Pep Guardiola, contre 28 M€. En 43 matches toutes compétitions confondues avec les Cityzens, il aura marqué à 16 reprises et délivré 4 passes décisives.

Malgré de bons résultats, l'histoire aura tourné court, la faute sans doute à une très grande concurrence mais également à un désir de revenir en Espagne, surtout si c'est pour signer au FC Barcelone. Ferran Torres était la priorité de Xavi cet hiver, lui qui désirait un ailier. Le joueur de 21 ans ne sera sans doute pas l'unique renfort car un attaquant est recherché pour pallier la retraite imprévue de Sergio Agüero.