FC Barcelone : Ousmane Dembelé met déjà le feu au mercato

Alors que tout semblait bouclé entre le FC Barcelone et Ousmane Dembelé pour une prolongation de contrat, la réunion du 29 décembre a tout chamboulé et a provoqué un tsunami en Catalogne. Alors que le Barça n'a eu de cesse de clamer son manque d'argent et la nécessité de baisser sa masse salariale, l'arrivée de Ferran Torres pour 55 M€, la possible arrivée d'Alvaro Morata et la proposition démentielle que prépare le club Blaugrana pour attirer Erling Haaland ont fait sacrément tiquer le clan Dembelé, qui n'entend faire aucun cadeau au club catalan.

Ainsi, comme nous vous le révélions, le joueur de 24 ans réclamait 40 millions d'euros bruts annuels ainsi qu'une prime à la signature de 40 millions d'euros pour accepter de prolonger en Catalogne. Une exigence que n'est visiblement pas capable d'assumer le club présidé par Joan Laporta qui va donc probablement faire sans le champion du monde 2018 après le 30 juin prochain.

Ousmane Dembelé n'a pas encore fait de choix

Reste maintenant à connaître la future destination de l'ancien Rennais cet hiver ou l'été prochain. Et les candidats susceptibles d'accueillir Dembouz sont nombreux. Outre la traditionnelle piste menant au Bayern Munich en cas de départ de Kingsley Coman, le PSG est toujours à l'affût comme révélé jeudi, notamment pour compenser un éventuel départ d'un Kylian Mbappé plus que jamais en route pour le Real Madrid. De même que la Juventus, toujours friande de joueurs en fin de contrat.

Mais aujourd'hui, la Premier League aussi est attentive à la situation du milieu offensif barcelonais apparu 8 fois sous la tunique Blaugrana sans marquer le moindre but. Selon MD, Tottenham serait très chaud pour le recruter, de même que Chelsea, Manchester United et à une moindre mesure Liverpool. Reste que selon nos informations, l'international tricolore, qui avait tout de même coûté 135 M€ (bonus compris) au Barça en 2017, n'a absolument pas fait son choix pour son avenir. Nul doute que les prochaines semaines seront décisives quant à l'avenir d'Ousmane Dembelé. En France, en Allemagne ou en Angleterre...