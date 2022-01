Tottenham : ça se précise pour Adama Traoré

La fin du feuilleton Adama Traoré semble de plus en plus proche. Cela fait désormais plusieurs semaines que l'ailier de 25 ans est annoncé sur le départ de Wolverhampton, où il ne fait pas partie des premiers choix aux yeux de Bruno Lage, en témoignent ses 10 titularisations seulement cette saison en Premier League. Le FC Barcelone, qui cherche déjà un remplaçant à Ousmane Dembélé, mais surtout Tottenham, sont les pistes les plus chaudes concernant l'international espagnol (8 capes).

Toutefois, ce sont bel et bien les Spurs qui devraient rafler la mise dans ce dossier. Nos confrères de The Athletic avancent que les Wolves et Tottenham se rapprochent d'un accord pour Adama Traoré. Le club entraîné par Antonio Conte a d'ailleurs soumis une deuxième offre, se rapprochant donc fortement des près de 24 M€ réclamés par les pensionnaires du Molineux Stadium. Traoré, dont le contrat court jusqu'en 2023 avec Wolverhampton, s'apprête donc à découvrir un nouveau challenge après son arrivée en provenance de Middlesbrough en 2018, en échange de 20 M€.