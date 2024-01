L’OGC Nice négocie pour un international norvégien

Alors que l’OGC Nice a quelques dossiers chauds à gérer, à l’image de celui menant à Todibo qui est suivi en Premier League comme dévoilé par nos soins, ça travaille en coulisses pour conclure des arrivées. Selon nos informations, l’OGC Nice a déjà commencé les travaux pour s’offrir Kristoffer Velde, ailier gauche norvégien de 24 ans évoluant au Lech Poznan dans le championnat polonais.

Les Aiglons, un peu en difficulté sur le plan financier, discutent déjà avec la formation polonaise. Les dirigeants niçois ont ainsi formulé une offre de prêt avec option d’achat obligatoire à leurs homologues polonais. Le joueur et son entourage sont séduits par l’idée de rejoindre l’OGC Nice et poussent en coulisses pour que l’opération puisse aboutir. Velde, qui a fait ses débuts en sélection en juin dernier (une sélection), réalise une saison plus que convaincante avec 7 buts et 4 passes décisives en 19 rencontres de championnat.