Nemanja Matic ouvre la porte à un départ de l’OL !

L’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais avait recruté en masse pour réussir sa mission maintien. Ainsi, sept joueurs étaient arrivés à Lyon et avaient largement contribué à cette remontada lyonnaise au classement. Pour autant, à l’heure où ces lignes sont écrites, seuls quatre joueurs de ce mercato XXL sont encore dans l’effectif de Pierre Sage. Mais alors que Gift Orban, Adryelson, Orel Mangala ne sont plus à Lyon actuellement, Saïd Benrahma est sur le point de rejoindre l’Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

Ainsi, seuls Malick Fofana, Lucas Perri et Nemanja Matic sont encore importants dans le projet lyonnais à l’heure actuelle. Mais alors que les deux premiers sont intouchables et n’ont eu aucune velléité à partir cet hiver et n’ont pas reçu d’offres, le milieu serbe a été convoité cet hiver. Pisté par Côme pendant de longues semaines, l’ancien de Chelsea et Manchester United n’a pas souhaité quitter la Capitale des Gaules, conscient qu’il avait une fin de saison haletante à jouer dans le Rhône et heureux d’évoluer sous les ordres de Pierre Sage.

Nemanja Matic ouvre la porte à un départ de dernière minute

Mais voilà, l’éviction du coach de 45 ans survenue hier est forcément un coup dur pour de nombreux joueurs lyonnais, qui éprouvaient un sérieux attachement envers l’entraîneur qui avait redressé le club au cours des 12 derniers mois. Nemanja Matic en fait partie. Touché par le départ de Pierre Sage, le milieu de 36 ans est désormais enclin à quitter Lyon dans les derniers jours du mercato selon nos informations.

La suite après cette publicité

Auteur d’une saison de qualité en tant que sentinelle de l’OL, son départ serait dur à encaisser sportivement pour les Gones qui n’ont pas l’occasion de recruter pour le remplacer à cause des sanctions infligées par la DNCG. Toujours en forme et sous contrat jusqu’en 2026, Matic intéresse de nombreux clubs et Cesc Fabregas est toujours intéressé par ses services à Côme. Affaire à suivre donc…