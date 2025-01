OL : visite médicale ce mardi pour Saïd Benrahma avec Neom SC

Cet hiver, l’OL a lancé sa mission dégraissage. Voulues par Pierre Sage, qui n’est plus l’entraîneur des Gones depuis quelques heures, et la direction rhodanienne, ces nombreuses ventes ont concerné de nombreux joueurs lors du mois de janvier. Et après Gift Orban, Maxence Caqueret, Anthony Lopes, Jeffinho et Wilfried Zaha, Lyon va se débarrasser de Saïd Benrahma.

Comme nous vous le révélions en exclusivité ces derniers jours, un accord total a été trouvé avec Neom SC, actuel deuxième en deuxième division saoudienne. Alors que l’OL va récupérer 12 millions d’euros, auxquels devraient s’ajouter 3 millions de bonus facilement atteignables, cette opération sera juteuse pour les caisses rhodaniennes. Selon nos informations, la visite médicale aura lieu ce mardi pour l’Algérien de 29 ans. Le transfert va être bouclé dans les 24 prochaines heures.