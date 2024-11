Atlético : le superbe hommage de Koke pour la région de Valence

C’est un véritable drame qui frappe l’Espagne depuis plusieurs jours. Selon un dernier bilan, 217 personnes ont péri dans les inondations tragiques, dont 213 dans la seule région de Valence, trois en Castille-la-Manche. Le Premier ministre Pedro Sánchez a promis que 5 000 soldats supplémentaires viendront en aide aux sinistrés et participeront aux recherches des nombreux disparus, portant leur effectif total à 7 500 sans compter les milliers de policiers et de gardes civils en première ligne. Le football espagnol rend ainsi largement hommage au peuple valencien ce weekend.

La rencontre entre le Real Madrid et Valence à Mestalla a logiquement été reportée. De même pour Villarreal contre le Rayo. Et au cours du match opposant l’Atletico de Madrid et Las Palmas, le capitaine Koke a couru chercher un maillot spécial des Colchoneros pour célébrer l’ouverture du score de Giuliano Simeone avec un hommage spécial aux habitants de Valence et ses alentours : « Força i ànims », était-il écrit en flocage du maillot de l’Atlético, ce qui signifie « Force et Courage » en apitxat, ensemble de dialectes de la région de Valence. Quand des tragédies frappent un pays, les rivalités n’existent plus et laissent place aux hommages.