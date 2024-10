Zinedine Zidane ne pardonnera jamais à Marco Materazzi

«Je vous mentirais si je vous disais que ça ne m’importe pas de rencontrer ou pas Zinédine Zidane.» Marco Materazzi est revenu hier sur RMC sur cette fameuse finale de Coupe du monde en 2006 où il fut victime d’un coup de boule de Zinedine Zidane. La suite, la terre entière la connaît. Le numéro 10 des Bleus mettait fin à sa carrière de joueur sur ce geste puisqu’il écopait d’un rouge direct et l’Italie a fini par l’emporter sur la France aux tirs au but (1-1, 5-3 t.a.b.). «Ce qu’il s’est passé, c’est que j’ai dit que si je n’avais pas retenu Zidane on aurait été en difficulté. On s’est retrouvé à se clasher, il y avait de la nervosité et voilà ce qu’il s’est passé derrière», poursuivait le défenseur, héros de cette finale à Berlin. Cet épisode fait partie des livres d’histoire mais ça ne remet en rien l’admiration qu’il a pour son ancien adversaire. Pour le rencontrer en revanche, il devra sans doute attendre un long moment. Peut-être même toute sa vie.

La suite après cette publicité

«Zidane ne lui pardonnera pas, répond sur RMC Christophe Dugarry, grand ami de Zidane. Pourquoi lui pardonnerait-il? Ça fait des années que Materazzi se fait sa pub avec ça. Il en rigole, il se vante d’avoir réussi à faire dégoupiller Zidane. Materazzi a fait toute sa carrière en mettant des coups et en faisant des saloperies sur le terrain. Il est champion du monde, il a fait des choses incroyables. Mais dans ses interviews, il parle à chaque fois de Zizou alors que Zizou ne parle jamais de lui». Remonté contre l’Italien, le champion du monde 1998 lui demande même d’arrêter de parler de Zidane dans toutes ses interviews. «Le traumatisme pour Zizou, c’est d’avoir perdu cette finale, et certainement d’avoir fait ce geste dont il n’est pas fier. Mais le comportement de Materazzi… Se rabibocher avec Zidane? Il peut attendre jusqu’à la fin de ses jours. Zizou n’en a rien à foutre de Materazzi alors que Materazzi est toujours en train de parler de lui. Le nombre de personnes qui se font leur pub en parlant sur Zizou… Zizou, lui, ne s’exprime jamais. Materazzi, tais-toi! Il n’a qu’à dire qu’il n’a plus envie d’en parler. Mais non, il continue à faire le mariole. On s’en fiche de lui en vrai.»