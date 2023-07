L’OL n’abdique pas dans le dossier Renato Tapia mais…

Après avoir enrôlé Skelly Alvero et Clinton Mata, respectivement en provenance de Sochaux et du Club Bruges, l’Olympique Lyonnais compte mettre les bouchées doubles pour débusquer une sentinelle. À ce titre, nous évoquions dernièrement l’intérêt particulier des Gones pour Renato Tapia. Pressenti sur le départ à un an du terme de son contrat avec le Celta Vigo après trois ans de bons et loyaux services, le milieu de terrain de 27 ans était annoncé avec insistance à Lyon. Or, les sanctions prononcées par la DNCG à l’encontre du pensionnaire de Ligue 1, à savoir “l’encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutations”, semblaient avoir donné du plomb dans l’aile au dossier, à en croire les révélations de L’Equipe.

Toutefois, Le Progrès informe ce jeudi que l’OL est toujours en pourparlers avec Renato Tapia. Bien qu’épinglé par le gendarme financier français, les difficultés financières du club rhodanien n’ont pas remis en cause l’intérêt de l’international péruvien de découvrir le championnat de France. Seul hic, l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam pourrait être tenté de rester en Galice, dans la mesure où il obtiendrait la nationalité espagnole. Malgré tout, le retard accusé par l’OL dans ce dossier risque de jouer en sa défaveur. À noter que Renato Tapia a déjà repris l’entraînement avec la formation espagnole.

