L’OL s’enflamme pour l’OM de Roberto De Zerbi

La saison dernière, Fabio Grosso et Gennaro Gattuso ont vécu un premier Olympico mouvementé à l’Orange Vélodrome. En effet, le premier cité a été gravement blessé au visage après le caillassage du bus rhodanien dans la cité phocéenne. Résultat : la rencontre avait été reportée au 6 décembre. Entretemps, Grosso avait été remercié par les Gones. Son successeur, Pierre Sage, avait été battu par l’équipe de Gattuso 3 à 1. Mais le coach lyonnais avait pris sa revanche lors du match retour, remporté 1 à 0 à domicile alors que Jean-Louis Gasset occupait le banc adverse. Quelques mois plus tard, le pompier de service de l’OM a été remplacé par un autre technicien italien : Roberto De Zerbi. Pour beaucoup, il s’agit d’un très gros coup de la part de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, puisque l’ex-coach de Brighton est considéré comme un entraîneur à suivre de près. Ses premiers pas en Provence étaient donc très attendus. Et RDZ n’a pas déçu puisque son club est actuellement deuxième de Ligue 1 avec 10 points (3 victoires et 1 nul en 4 journées), à égalité avec Monaco et à deux longueurs du PSG. Invaincu, Marseille, qui s’est bien renforcé durant l’été, fait forte impression.

Du côté de Lyon, Pierre Sage est très emballé par ce nouvel OM à la sauce De Zerbi comme il l’a avoué en conférence de presse ce vendredi. « Je connais bien De Zerbi, c’est un coach que je connais depuis longtemps. J’étais parti à Rome en 2017 pour voir son jeu face à Sassuolo, je suis heureux de l’affronter aujourd’hui. Son ancien adjoint qui était à la tête de Nice la saison dernière avait les mêmes idées que Roberto De Zerbi et nous sommes parvenus à les canaliser. Évidemment, c’est une satisfaction sur le plan personnel d’affronter des grands coachs comme Mourinho, De Zerbi, Luis Enrique, etc. Mais ce qui est important aujourd’hui c’est l’équipe. Le football ce n’est pas de la boxe, ça se joue à onze contre onze.» Il en a remis une couche ensuite sur la patte RDZ. «L’effet de De Zerbi est lié à la quantité de travail qu’il fournit sur son propre modèle de jeu. Il travaille à la fois en fréquence, mais aussi en enchaînement de fréquences, avec des gros pavés de temps sur les mêmes thématiques. Ça peut avoir un impact. Un équilibre à trouver entre infuser des principes et apporter de la nouveauté pour que les joueurs soient sans cesse mobilisés.»

Pierre Sage encense le coach de l’OM

Présent avant Sage devant les journalistes, Maxence Caqueret s’est aussi montré élogieux envers la formation olympienne. Mais le milieu ne compte pas se laisser faire face à l’OM dimanche soir. «C’est vrai que Marseille fait meilleure impression après leurs quatre premiers matches. Ils marquent plus de buts et sont positionnés plus haut au classement. Mais je pense qu’on a l’équipe pour rivaliser et on s’est préparé pour faire un grand match, une victoire serait déterminante pour la suite de la saison. Nous ne sommes pas outsiders, les deux équipes veulent gagner ce match. Ce sera un match compliqué face à de bons joueurs, mais on s’est bien préparés et on veut gagner (…) C’est assez paradoxal, Marseille fait un très bon début de saison, le nôtre est un peu moins bon, mais nous, on est Européens et eux ne le sont pas. Les deux équipes ont pas mal changé cet été, ils ne vont pas venir en se disant que ce sera un match facile et on fera tout pour le gagner. C’est un match qui peut définitivement lancer notre saison. Gagner ce match nous donnerait toujours plus de force pour la suite, il y aura l’ambiance pour nous aider et on est prêt pour rivaliser.»

Idem du côté de son coach. «Rivaliser avec l’OM ? Oui. Sinon, on aurait déclaré forfait. Oui, on y va avec l’idée de rivaliser. Je n’ai pas l’impression qu’on nous compare. Ils ont fait un très bon début de saison, nous on n’a pas le même tableau de marche, c’est un rendez-vous peut-être au bon moment pour remettre les pendules à l’heure.» Treizième avec 4 points au compteur (1 victoire, 1 nul et 2 défaites), Lyon veut profiter de cet Olympico pour se relancer, tout en sachant que les Marseillais se sont bien renforcés cet été. Ils ont d’ailleurs enregistré l’arrivée d’Adrien Rabiot (libre), qui sera forfait. Il rejoint une formation qui a mis la main sur Mason Greenwood, Elye Wahi, Neal Maupay et bien d’autres cet été. De quoi impressionner l’OL et Pierre Sage ? «Le mercato marseillais ne m’impressionne pas. J’apprécie leur logique, ils ont bien travaillé, mais je ne suis pas impressionné», a lancé le technicien rhodanien. Fervent admirateur de De Zerbi, Pierre Sage a aussi des atouts pour faire tomber l’OM pour la première fois de la saison. Après tout, il avait déjà réussi cette mission en février dernier lors de son premier Olympico.

