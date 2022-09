Valence : Edinson Cavani impressionne déjà

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat après son départ de Manchester United, Edinson Cavani (35 ans) a pris son temps avant de rejoindre un nouveau club. Pourtant, El Matador ne manquait pas de prétendants. Finalement, il a choisi de signer à Valence. Un club où il semble s'épanouir, lui qui a déjà mis tout le monde d'accord là-bas. C'est ce qu'explique le média espagnol AS ce jeudi.

On apprend ainsi que le staff du club ché est très content de l'Uruguayen, qui a enchaîné les trois derniers entraînements avec le groupe (dimanche, mardi et mercredi) et qui a fait bonne impression. Et si Gattuso et ses adjoints veulent rester prudents et ne pas le lancer trop rapidement, ils n'excluent pas de le convoquer samedi pour affronter le Celta de Vigo. L'occasion aussi de lui donner quelques minutes de jeu.