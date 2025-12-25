Bonne nouvelle pour l’OM !

L’OM a franchi une étape majeure dans le développement de sa section féminine. La Ligue féminine du football professionnel a donné son accord pour la création d’un centre de formation, dont l’ouverture est prévue pour la saison 2026-2027. Validé par les instances fédérales, ce projet s’inscrit dans la stratégie de structuration du club, désormais solidement installé en D1 Arkema. Actuellement 8es du championnat sous la direction de Corinne Diacre, les Marseillaises poursuivent leur montée en puissance, illustrée récemment par une victoire convaincante sur la pelouse de Montpellier (3-0). Pour le directeur général de la section féminine, Stefano Petruzzo, cette validation vient « récompenser le travail engagé depuis plusieurs mois » et marque une avancée déterminante pour l’avenir du projet marseillais selon La Provence.

Au-delà du seul aspect sportif, l’OM entend faire de ce futur centre de formation un levier global de développement. Le club vise notamment l’installation de son équipe réserve en troisième division et s’appuie déjà sur l’arrivée de Jérôme Dauba, recruté cet été comme directeur du centre, pour piloter cette ambition. Ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux et doublement récompensé en D1, il incarne la volonté de professionnalisation du projet. Marseille souhaite également mettre l’accent sur l’accompagnement scolaire et culturel des jeunes joueuses, afin d’ancrer durablement la formation féminine dans l’identité du club.