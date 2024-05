Coupe de France : Emmanuel Macron condamne les débordements avant la finale

Alors que la journée a tourné au vinaigre ce samedi en marge de la Coupe de France avec des débordements en dehors et dedans l’enceinte du stade Pierre-Mauroy. Les supporters de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain ont été au cœur de divers affrontements et cela a fait réagir le président de la République Emmanuel Macron. Ce dernier qui se rendra au stade pour assister à la finale a été tenu au courant des événements.

La suite après cette publicité

Alors qu’il était en déplacement du côté de Tourcoing, comme le rapporte Le Parisien, le chef d’État a condamné ces actions : «ce sont des rendez-vous sportifs où il faut avant tout être dans la joie et le sport. Je condamne avec la plus grande fermeté toutes les violences. J’espère que les choses se dérouleront le plus normalement possible ce soir.»