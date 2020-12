Le salaire de Lionel Messi pose vraiment problème au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Jusqu’au 24 janvier prochain, les candidats à la présidence du FC Barcelone ne vont pas lâcher les médias. Depuis plusieurs semaines, les prétendants au trône multiplient les interventions afin d’exposer leur programme. Et comme souvent, les sujets qui font parler sont : le dossier Messi et le mercato. Aujourd’hui, Emili Rousaud est à nouveau sorti du silence dans les colonnes de AS. Comme il l’avait déjà évoqué, l’ancien vice-président culé souhaite faire revenir Neymar.

Mais contrairement à ce que tous les médias pensent depuis les déclarations du Brésilien sur Lionel Messi, Rousaud estime qu’il s’agit d’un signal envoyé par l’Auriverde pour rentrer en Catalogne. « Nous avons parlé avec l’entourage de Neymar. Il a fait des déclarations que tout le monde a interprétées comme s’il voulait que Messi le rejoigne à Paris. Neymar veut revenir au Barça comme il a essayé de le faire durant l’été 2019. Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas payer un tel transfert, ce serait à la fin de son contrat (2022). » Rien de vraiment nouveau donc.

Rousaud veut renégocier le salaire de Messi

En revanche, Rousaud a indirectement confirmé les dires de l’actuel président intérimaire Carles Tusquets au sujet de Lionel Messi. Pour rappel, le président du comité de gestion du Barça avait récemment affirmé qu’une vente de La Pulga l’été dernier aurait fait un bien fou aux finances barcelonaises. Une sortie médiatique qui lui avait valu un retour de bâton, car personne au Barça ne veut voir l’Argentin filer.

Il n’empêche que cela ne change rien à la réalité : le salaire actuel de Messi (plus de 50 M€/an) est devenu trop difficile à assumer pour les Blaugranas. « Ce qui importe, c’est le projet sportif. Quand Messi a dit qu’il partait, il ne l’a pas fait pour l’argent. Il a le salaire le plus élevé du monde, personne ne touche plus que lui. Il ne voulait pas partir parce qu’il ne gagnait pas assez, mais pour aller gagner des titres. Il veut une équipe où il y a des talents. Très clairement, le salaire de Messi est insoutenable au sein du club. C’est impossible à assumer. Il faut trouver un accord. Le projet qu’on lui présentera sera attractif. » A suivre.