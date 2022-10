Ligue Europa : Arsenal enchaîne un nouveau succès face au PSV

La Reine ayant trépassé et la rencontre ayant été reportée, le choc du Groupe A de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue Europa était reprogrammé ce jeudi. À l'Emirates Stadium, le leader de Premier League voulait poursuivre avec la même application sur la scène européenne. Objectif pour Arsenal : un quatrième succès de rang et un grand pas vers la qualification pour les 8es de finale. En face, le deuxième d'Eredivisie et de ce groupe s'avançait en outsider, conscient que pour éviter les barrages un exploit était attendu. Mais des exploits face à Arsenal, le coach d'Eindhoven, Ruud van Nistelrooy en avait déjà réalisé quelques-uns du temps où il portait les couleurs de Manchester United. Au coup d'envoi, Mikel Arteta laissait plusieurs cadres sur le banc : Ramsdale, Saliba, White, Partey, Odegaard et Martinelli observaient depuis la touche leurs coéquipiers batailler.

Dans le premier acte, des tentatives londoniennes, non cadrées (9 tirs, 1 cadré), une domination des Gunners (65% de possession), stérile. C'est dans le deuxième acte que Walter Benitez allait devoir s'employer. Face à Gabriel (52e, 61e) et Saka (54e). Côté néerlandais, l'ex-Parisien Xavi Simons était timide mais moins que ses coéquipiers (3 tirs, 1 cadré). Finalement, comme face aux Reds, la lumière venait de Granit Xhaka. À la retombée d'un centre parfaitement distillé en retrait dans la surface par Tomiyasu, le numéro 34 des Gunners plaçait une demi-volée équilibrée qui ne laissait aucune chance à l'ancien gardien de l'OGC Nice (1-0, 71e). Grand homme de la formation d'Eindhoven, malgré le but encaissé, Benitez empêchait Martinelli et Saka (80e, 84e) de doubler la mise. Avec cinq points de plus que le PSV, chez qui ils se déplaceront jeudi prochain, les Gunners font un grand pas vers la qualification pour les 8es.