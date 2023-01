OL : Rayan Cherki dévoile les secrets de sa métamorphose

La suite après cette publicité

Un phénomène. Avant même ses débuts avec l’équipe professionnelle le 19 octobre 2019, Rayan Cherki était considéré comme la future grande star de l’Olympique Lyonnais. Mais le joueur aujourd’hui âgé de 19 ans a mis plus de temps que prévu à éclore. Talentueux balle au pied, il n’a pas toujours convaincu lors de ses entrées en jeu, voulant parfois en faire un peu trop. Mais sous les ordres de Laurent Blanc, le joueur né en 2003 semble enfin prendre son envol. Il vient d’enchaîner deux titularisations de suite. La première face à Brest, où il a été bon et buteur. La deuxième face à Clermont.

Un nouveau départ avec Blanc

Il pourrait d’ailleurs poursuivre cette dynamique samedi face à Metz en Coupe de France. Avant cette rencontre, il s’est présenté face à la presse, dans un exercice où il est de plus en plus à l’aise. Comme sur le terrain finalement, où il s’épanouit en tant que numéro 10. «Ce poste me plaît beaucoup. Le coach sait que je peux évoluer à toutes les positions en attaque. Je discute beaucoup avec lui. Il a une expérience énorme en tant que joueur et entraîneur. Je prends tout ce qu’il a à me donner sans hésiter». Contrairement à Sylvinho, Rudi Garcia et Peter Bosz, le Cévenol semble avoir cerné le joyau lyonnais.

À lire

OL : le réveil tonitruant de Rayan Cherki !

«On va dire que ça change tout de passer de 5 minutes de jeu à être titulaire. Ressentir sa confiance, c’est important. J’attendais ça depuis longtemps. Cela me permet de me sentir bien (…) Le coach a su me comprendre. Cela me permet d’enchainer les matches et d’être plus performant. Je prends chaque match comme le dernier. Je n’arrêterai jamais de tenter, de provoquer». Le jeune homme paraît métamorphosé avec Laurent Blanc, qui sait en tirer le meilleur. «Je pense que c’est un changement de ma part qui a été effectué. Le coach a aussi su me cerner et me comprendre. J’ai compris des choses depuis le début de la saison et ça me sert pour enchaîner les matches et être titulaire».

La suite après cette publicité

Cherki est prêt

Cherki a su saisir la main tendue par Laurent Blanc. Le footballeur de 19 attendais ça depuis longtemps. «J’attendais d’enchainer les matchs depuis mon arrivée dans le groupe professionnel. Je pense travailler dans la bonne direction pour pouvoir aider l’équipe et engranger les minutes de jeu. Plus tu joues, plus tes partenaires te comprennent sur le terrain. Mon jeu va s’épurer avec le temps, sera plus simple car il y aura plus de compréhension avec mes coéquipiers. Ils me font plus confiance. Je peux jouer en déviation en une touche», explique-t-il, avant de poursuivre sur le travail qu’il réalise pour développer son jeu.

«J’arrive à gérer ma patience car je commence à enchainer les matchs. Je regarde mes rencontres ensuite pour voir ce que je peux améliorer. C’est très important pour un joueur de débuter un match. Je suis né dans le foot, et je mourrai dans le foot. Il y a beaucoup de choses à prendre dans tous les championnats. J’essaye d’être le plus performant possible en regardant beaucoup de matchs. J’analyse comment les joueurs à mon poste jouent.» Prêt pour un nouveau départ avec l’OL, Cherki, qui a avoué être flatté que les supporters attendent autant de lui, veut répondre sur le terrain. Il en aura sûrement l’occasion samedi en Coupe de France. Une compétition où il a souvent brillé (6 buts et 3 assists), lui qui savait que ce serait les seules rencontres où il aurait du temps de jeu. Depuis, le choses ont changé.