Real Madrid : la réponse d’Ancelotti sur la rumeur Brésil

L’histoire se répète entre Carlo Ancelotti et le Brésil. Cité comme faisant partie des favoris pour succéder à Dorival Jr, l’entraîneur du Real Madrid avait déjà été annoncé dans le viseur de la Seleção il y a deux ans, avant de prolonger jusqu’en 2026. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Pas sûr.

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, l’Italien a nié. « Je ne me souviens pas avoir parlé de cela avec Ronaldo. Le contrat est clair. Je n’ai rien à ajouter à cela. J’aime le Brésil, ses joueurs et ses supporters, mais j’ai un contrat avec le Real Madrid. Non, la CBF ne m’a pas contacté ». C’est dit.