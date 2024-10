PSG : Laure Boulleau envoie une pique à Luis Enrique

Hier soir, le PSG a dû se contenter d’un match nul face au PSV Eindhoven en Ligue des champions (1-1). Un résultat qui ne fait pas les affaires des pensionnaires du Parc des Princes. Sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+, Laure Boulleau est revenue sur la prestation des troupes de Luis Enrique. Et l’ancienne joueuse n’est pas ravie de ce qu’elle a vu hier soir.

La suite après cette publicité

«C’est vrai qu’ils ont fait un bon match. Mais dans un match de très haut-niveau, si tu frappes 26 fois, tu dois marquer un peu plus. Et au vu du calendrier qui attend le PSG, je pense que ce soir, ils auraient dû faire la différence (…) On peut relancer le débat de jouer sans attaquant, car ce soir, je trouve que le meilleur attaquant, ça a été Achraf Hakimi. Ça a été le plus dangereux. Ils manquent de présence dans la surface. Pas mal de fois, Ousmane Dembélé était tout seul dans la surface et il n’avait d’autre choix que de frapper. Je pense qu’il y a des choses à bosser.» Luis Enrique sait donc quoi faire…