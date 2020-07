Le Hertha se frotte déjà les mains pour Lucas Tousart

Lucas Tousart (23 ans) a repris le chemin de l'entraînement avec le Hertha Berlin, son nouveau club. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son coach Bruno Labbadia est déjà conquis par les qualités du milieu de terrain, recruté à l'Olympique Lyonnais pour environ 25 M€. «Lucas n'est pas sur le terrain depuis près de quatre mois (...). Vous pouvez voir la joie de pouvoir à nouveau se tenir sur le terrain. C'est bien qu'il ait déjà été en mesure d'achever toute cette charge de travail, il avait déjà un programme en main qu'il a évidemment très bien mis en application. Nos entraîneurs sportifs ont également travaillé avec lui à quelques reprises via vidéo, il a donc créé la base physique pour pouvoir participer directement aux séances collectives», a-t-il souligné aux médias officiels du club avant de poursuivre.

«C'est important et nous sommes très heureux qu'il soit ici maintenant parce que nous croyons en lui et en ses capacités. Il s'intègre d'abord humainement à l'équipe et s'intéresse au Hertha BSC, on le sent ! Lucas peut jouer au football de manière stratégique et a une bonne gestion des espaces. Il récupère également beaucoup de ballons et se projette rapidement. Il joue de bonnes balles verticales et marque également ses buts (...), il a un talent pour les situations dangereuses. Maintenant, il doit s'intégrer à l'équipe et s'adapter, mais nous lui donnons ce temps et nous le soutiendrons», a apprécié le coach allemand. C'est ce qu'on appelle un bel accueil. L'ancien Gone a apprécié. «Je n'ai pas joué au football depuis près de quatre mois, donc la première séance avec mes collègues a été très amusante. Pour moi, il s'agit maintenant de connaître toute l'équipe et l'ensemble du club, avec tous ses processus», a-t-il lancé. Tout le monde est ravi !