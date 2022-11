Le PSG est maudit pour Marquinhos

La suite après cette publicité

Le PSG tenait la 1ère place de son groupe de Ligue des Champions jusque dans les dernières secondes et cet ultime but marqué par Benfica lors de son succès à Haïfa (6-1). Une nouvelle fois, le club de la capitale est victime d'un scénario complètement dingue, ce que n'a pas manqué de souligner Marquinhos face à la presse.

«Ça fait longtemps que je suis ici et il y a toujours un petit truc (sourire). Il faut faire avec. Nous, on a de grands joueurs. Ça va être difficile comme cela a toujours été. Il faut aller chercher les victoires. Les autres équipes ne vont pas non plus être ravies de tomber sur Paris», avertit le défenseur brésilien.