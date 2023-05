Sassuolo : Bournemouth confirme la signature définitive de Hamed Traoré

Après des débuts convaincants, Bournemouth vient d’officialiser ce mardi la signature définitive du milieu de terrain Hamed Traoré en provenance de Sassuolo contre un chèque de 20 millions de livres sterling (environ 23 millions d’euros). Pour rappel, le joueur de 23 ans a rejoint le club anglais sous forme de prêt en janvier dernier. Depuis, l’Ivoirien a fait sept apparitions en Premier League même s’il a raté les derniers matchs en raison d’une blessure au pied.

Alors que les conditions, pour que le club de Premier League puisse directement acheter le joueur de 23 ans, fixées au moment de l’accord de prêt initial, ont été remplies, l’Ivoirien est désormais sous contrat avec les Cherries jusqu’en juin 2028. «Hamed nous a beaucoup impressionnés depuis son arrivée en janvier et nous sommes ravis de l’avoir avec nous pour le long terme. Il a montré qu’il était déjà capable d’évoluer au plus haut niveau et nous sommes impatients de le voir se développer encore davantage» a d’ailleurs déclaré Neill Blake, le directeur général de Bournemouth.

