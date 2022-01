Franck Ribéry pourrait prendre sa retraite

L'ailier international français (81 capes, 16 buts) Franck Ribéry continue doucement sa carrière en Italie. L'ancienne gloire du Bayern Munich avait disputé deus saisons à la Fiorentina et continue de jouer avec la Salernitana. Malgré ses 38 ans, il a disputé 12 matches cette saison pour deux offrandes. Le finaliste de la Coupe du monde 2006 et vainqueur de la Ligue des Champions 2013 pourrait prendre sa retraite comme l'explique Sky Germany.

Même s'il est toujours sous contrat jusqu'à la fin de la saison, l'hypothèse qu'il quitte le club et raccroche ses crampons a pris de l'épaisseur. Néanmoins, son agent Alain Migliaccio a été plus mesuré et ne s'attend pas à une décision prise dans la précipitation par son poulain : «à la fin de la saison, il décidera s'il arrête ou continue sa carrière.»