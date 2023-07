Le FC Barcelone est en passe de rater son quatrième transfert de l’été

La suite après cette publicité

Un combat sans fin. Depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone fait face à de gros problèmes financiers et doit ainsi lutter pour recruter et bâtir une équipe compétitive. L’an dernier, les Blaugranas y étaient parvenus, eux qui avaient vendu plusieurs actifs. Cet été, le club dirigé par Joan Laporta a encore des soucis financiers. Malgré les arrivées d’Ilkay Gündogan et Iñigo Martinez, libres tous les deux, le Barça a déjà raté des cibles prioritaires.

Le Barça a déjà manqué trois recrues

La première était Lionel Messi. Malgré des échanges avec l’Argentin et ses proches, les pensionnaires du Camp Nou ne sont pas parvenus à trouver des solutions pour garantir sa signature. La mort dans l’âme, les dirigeants ont abdiqué. Priorité de Xavi Hernandez, le champion du monde 2022 a filé du côté de l’Inter Miami. Et il n’est pas le seul à avoir filé entre les doigts des Culés cet été.

Marcelo Brozovic a rejoint Al-Nassr alors que les Barcelonais voulaient l’enrôler. Arda Güler a également mis un vent aux Blaugranas. La pépite turque a préféré rejoindre le Real Madrid, club rival. Trois échecs importants en ce premier mois de mercato. Et les Espagnols pourraient en subir un quatrième. Promise au Barça, la pépite brésilienne Vitor Roque, qui devait signer un contrat de 5 ans, pourrait rejoindre un autre club.

Le Barça a 24 heures pour tout régler

Hier, Sport a révélé que le joueur, pour lequel le FCB comptait payer 45 millions d’euros bonus compris (paiement en plusieurs fois, clause libératoire fixée à 100 millions d’euros), intéresse le PSG, Chelsea et Manchester United. Trois clubs qui sont disposés à lui offrir un salaire trois fois plus important que celui proposé par les Culés, à savoir 3,5 M€ bruts par an. Et même si le rêve du footballeur auriverde est de jouer au Barça, il n’est pas certain qu’il le réalise.

Ce vendredi, Mundo Deportivo, qui ajoute Tottenham à la liste de ses prétendants, révèle que son club, l’Athlético Paranaense, a posé un ultimatum aux dirigeants catalans. Lassée d’attendre, l’écurie brésilienne, via son directeur sportif Alexandre Mattos, a donné 24 heures aux Catalans pour envoyer tous les documents nécessaires afin de boucler cette opération. Si cela n’est pas fait, les Brésiliens discuteront avec d’autres écuries. Et on a pu constater qu’elles sont déjà nombreuses à le vouloir.