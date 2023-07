Le PSG et deux autres clubs tentent de piquer Vitor Roque au FC Barcelone !

La suite après cette publicité

À l’heure où la presse catalane faisait ses choix gras en annonçant des cibles prestigieuses et surtout onéreuses pour le mercato estival du FC Barcelone (Bernardo Silva, Joshua Kimmich entre autres), Joan Laporta avait fini par tenir un discours bien plus réaliste le 30 juin dernier. « Ce sont des opérations que nous n’envisageons pas en raison des implications financières. Brozovic est plus abordable, mais il a une offre de l’Arabie avec laquelle nous ne pouvons pas rivaliser. »

Depuis, les Blaugranas accumulent les échecs. Marcelo Brozovic a bien signé en Arabie saoudite, Joshua Kimmich et Bernardo Silva ne viendront pas et le jeune Turc Arda Güler a filé entre les doigts catalans pour signer chez le rival merengue. Et aujourd’hui, les Culers ne sont pas à l’abri de vivre une nouvelle désillusion dans un dossier qui semblait bouclé.

Encore une désillusion pour le Barça ?

Souvenez-vous, la presse locale annonçait que le Barça avait bouclé l’arrivée du jeune attaquant brésilien de l’Atlético Paranaense, Vitor Roque. Âgé de 18 ans, le joueur est censé débarquer en Catalogne pour cinq ans, en échange de 45 M€, bonus compris. Dernièrement, les fans blaugranas se réjouissaient d’ailleurs de cette prise puisque le numéro 9 enchaine les buts. Un étalage de son talent qui a eu une conséquence fâcheuse pour le Barça. Ce jeudi, Sport nous apprend que trois clubs veulent désormais chiper Vitor Roque aux Catalans. Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain ont formulé des offres plus alléchantes au joueur.

En Espagne, le Brésilien est censé toucher environ 3,5 M€ bruts par an. Ses trois nouveaux prétendants lui ont proposé trois fois plus. Idem pour l’Atlético Paranaense qui aurait reçu des propositions plus élevées que celle du Barça (35 M€ fixes + 10 M€ de bonus). Obligé de compter ses sous, le Barça ne peut pas s’aligner, aussi bien sur le transfert que sur le salaire offert au joueur. Reste maintenant à savoir si le pacte oral passé avec Vitor Roque et l’Atlético Paranaense tiendra ou s’il volera en éclat.