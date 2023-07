Qui est Skelly Alvero, la nouvelle recrue de l’OL ?

La suite après cette publicité

«L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain du FC Sochaux, Skelly Alvero, pour 5 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2028. Le montant du transfert s’élève à 4 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 1 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future», voici comment l’Olympique Lyonnais lançait son mercato estival 2023. Un pari qui a de quoi surprendre, mais aussi intriguer. À l’instar de l’arrivée de Johann Lepenant la saison dernière en provenance de Caen - et qui a plutôt donné satisfaction - les Gones ont misé sur l’avenir avec le désormais ex-Sochalien qui a signé pour 5 ans.

Arrivé à Sochaux en 2017 en provenance du Red Star, le natif de Stains s’est vite adapté à la Franche-Comté. Il a d’ailleurs débuté en tant qu’attaquant avant de reculer sur le terrain progressivement. Passant les étapes avec les Lionceaux, il débutait en équipe première le 13 octobre 2021 lors d’un match de Coupe de France face aux amateurs de Bresse Jura Foot (3-1). «C’est beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, je n’ai pas de mots pour décrire cela. J’espère que ce n’est pas la dernière échéance. Il faut continuer à être performant à l’entraînement, en réserve et en pro, être régulier», savourait-il après la rencontre. Le travail qu’il a continué de fournir a convaincu son coach Omar Daf puisqu’il disputait le tour suivant contre l’AS Montchat Lyon (3-0).

Un profil atypique

En train de vivre un bon développement, il était récompensé quelques semaines plus tard avec la signature de son premier contrat professionnel. Auteur d’une grosse saison en parallèle avec la réserve (21 matches disputés, 2 buts et 4 offrandes), il prenait plus de responsabilités lors de cette saison 2022/2023. Installé dans l’équipe par le nouveau coach Olivier Guégan tout d’abord comme doublure sur la première partie de saison puis comme titulaire après la trêve hivernale, Skelly Alvero. Une belle première saison au niveau professionnel dont il n’attendait pas qu’elle prenne cette tournure. «Je ne m’y attendais pas forcément, mais c’était quand même un objectif. Je sens que je change un peu de statut en ce moment», expliquait-il dans un entretien pour L’Est Républicain.

Auteur de 33 rencontres (2 matches de Coupe de France) pour 2 buts et 1 offrande, Skelly Alvero s’affirmait dans l’entrejeu sochalien. Capable d’apporter par sa technique, le jeune droitier montrait de belles fulgurances, mais aussi quelques petites étourderies. L’apprentissage classique pour un jeune qui découvre le plus haut niveau. Ce qui surprend le plus, c’est surtout son profil. Doté d’un gabarit inhabituel (2m02, 93 kilos), il est loin des préjugés que cela laisse présager. «Les joueurs de très grande taille jouent plutôt derrière ou gardien, or, moi, j’ai la chance d’être plus agile que la norme par rapport à ma taille», soulignait-il dans le média de l’Est de la France.

Un élément ambitieux

Désormais joueur de l’Olympique Lyonnais, il a insisté sur son profil atypique au moment de faire les présentations : «j’ai un style particulier par ma taille. Je suis capable de faire pas mal de choses, avec mes passes, ma conduite de balle. Je suis polyvalent. Je suis aussi là pour faire briller les autres s’il le faut. C’est une chose importante de gagner les duels. Je joue tous les coups à fond et j’essaie de gagner le plus de duels possibles.»

Devant s’acclimater à un nouveau contexte, une nouvelle pression et une forte concurrence du côté de l’Olympique Lyonnais, Skelly Alvero n’a pas peur. Le milieu français aux racines angolaises ne manque pas d’ambition et entend jouer crânement sa chance : «je suis très heureux de rejoindre le club aujourd’hui. Je suis pressé de débuter avec mes coéquipiers. L’OL est un grand club, avec de l’ambition, mais qui n’a pas été à sa place la saison passée. J’arrive avec l’espoir de le ramener à sa place. Je veux travailler, l’objectif est le même, peu importe mon temps de jeu. J’attendrai mon heure.»