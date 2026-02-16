Heart of Midlothian, Rangers, Celtic… un sprint final sous très haute tension en Écosse

Leader surprise du championnat écossais, Heart of Midlothian va-t-il mettre fin à l’invraisemblable domination du Celtic et des Rangers, qui se partagent les titres depuis 1986 ? Il y a encore quelques semaines, tous les voyants semblaient au vert. Porté par des méthodes innovantes en matière de recherches de joueurs, notamment grâce aux datas, le club d’Édimbourg semblait filer vers le titre. Oui mais voilà, au sortir de la 27e journée de la Scottish Premiership, le suspens est totalement relancé.

La suite après cette publicité

Heart marque le pas

Dimanche après-midi, Heart a, en effet, chuté lors du choc au sommet face au Glasgow Rangers (4-2). Une deuxième défaite en trois matches qui rebat totalement les cartes puisque les Rangers (18 titres) se retrouvent désormais à deux petites longueurs des Grenat et Blanc, actuellement en tête avec 57 unités. Après avoir mené à deux reprises, Heart a finalement craqué face aux troupes de Danny Röhl et Youssef Chermiti, auteur d’un triplé décisif. Totalement revenu dans la course au titre, le club de Glasgow n’est pourtant pas le seul prétendant au précieux sésame.

Plus tôt dans la journée, le Celtic avait également assuré l’essentiel au terme d’un scénario complètement rocambolesque. Menés de deux buts, les hommes de Martin O’Neill ont finalement totalement renversé Kilmarnock. Si Tounekti et Nygren avaient, dans un premier temps, relancé les Celts, c’est bien Araujo qui climatisait le Rugby Park au bout du temps additionnel (3-2, 90+7e). Résultat, avec cette troisième victoire consécutive en championnat, le Celtic pointe à la 3e place (54 points), avec une petite longueur de retard sur son rival historique et surtout un match en moins.

La suite après cette publicité

Le Celtic et les Rangers en embuscade, Motherwell s’accroche

S’il ne faudra pas non plus oublier Motherwell, 4e avec 47 points et invaincu lors des sept derniers matches, la lutte finale s’annonce donc complètement folle. Pour rappel, en Scottish Premiership, tout le monde s’affronte trois fois avant une phase finale entre les six meilleurs de la saison régulière. Avant cela, chaque prétendant au titre aura encore 6 rendez-vous à gérer (7 pour le Celtic et Motherwell). Leader provisoire, Heart of Midlothian accueillera à quatre reprises et semble bénéficier d’un calendrier favorable (Falkirk, Aberdeen, Kilmarnock, Dundee FC, Livingston, Motherwell). Une dernière ligne droite profitable qui pourrait permettre au club d’Édimbourg de conforter la tête.

Méfiance toutefois car les Glasgow Rangers ont bien l’intention de faire déjouer les pronostics. Après un déplacement à Livingston, les Gers défieront le Celtic pour un Old Firm qui s’annonce d’ores et déjà aussi bouillant que déterminant. La suite ? Un déplacement à St. Mirren avant de recevoir Aberdeen et Dundee Utd puis de terminer cette phase régulière sur la pelouse de Falkirk, actuel 6e. Enfin, comment ne pas évoquer le Celtic Glasgow, favori au titre depuis plusieurs saisons. Un temps distancé, le club présidé par Ian Bankier peut, aujourd’hui, légitimement croire à un nouveau sacre national. À trois points du leader et disposant d’un match en retard, les Bhoys devront, pour cela, parfaitement gérer les prochaines échéances. Outre ce choc face aux Rangers (1er mars), évoqué précédemment, le Celtic s’apprête à accueillir Hibernian, Motherwell et St. Mirren.

La suite après cette publicité

Engagés en Ligue Europa où ils défieront VfB Stuttgart dans le cadre des barrages, les coéquipiers de Callum McGregor devront, par ailleurs, faire un sans faute lors des déplacements à Aberdeen, Dundee Utd et Dundee FC. Vous l’aurez compris, ce qui était encore il y a peu une domination tranquille des Hearts s’est, aujourd’hui, transformé en une bataille à trois au sommet, où la moindre erreur pourrait coûter très cher. La tension monte, les tribunes vibrent et les spécialistes s’accordent, eux, à dire que la Scottish Premiership offre cette saison l’un de ses dénouements les plus serrés de ces dernières années.