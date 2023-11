Monaco - Brest : Youssouf Fofana répond cash à Pierre Lees-Melou

Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, l’AS Monaco s’est imposé face au Stade Brestois (2-0), ce dimanche. Une rencontre au cours de laquelle l’arbitrage a créé la polémique. À l’issue de la contre-performance des Ty-Zefs, Pierre Lees-Melou en avait gros sur le cœur et a tapé du poing sur la table au moment d’évoquer certaines décisions arbitrales qui n’ont pas joué en faveur de son équipe. «À 12 contre 11, ce n’est jamais facile de jouer», a notamment déclaré le joueur de 30 ans. Dans la foulée, Youssouf Fofana ne s’est pas fait prier pour répondre à son homologue breton.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 23 11 11 7 2 2 25 14 6 Brest 15 11 -2 4 3 4 11 13

«Au niveau de l’arbitrage, nous aussi on a été un peu lésés comme ils disent. Il y a certaines fautes qui n’ont pas été sifflées et qui auraient pu être à notre avantage. Par exemple, des joueurs qui avaient un carton jaune et qui en méritaient un deuxième. Il ne faut pas attendre la 93e minute. Mais ce sont des faits de jeu. Si à chaque match on parle de l’arbitrage, on n’avancera jamais», a déclaré le Monégasque au micro de Canal + en référence au deuxième carton jaune tardif reçu par le défenseur du SB29 Lilian Brassier dans le temps additionnel.