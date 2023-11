Monaco - Brest : l’énorme coup de gueule de Pierre Lees-Melou sur l’arbitrage

Battu par l’AS Monaco à Louis-II (2-0) ce dimanche après-midi pour le compte de l’avant-dernière rencontre de la 11e journée de Ligue 1, le Stade Brestois enchaîne un cinquième match sans le moindre succès - ne perdant pas sa 6e place au classement, et ce malgré deux buts refusés dans la Principauté. Si on y ajoute un penalty oublié par l’arbitre, M. Eric Wattelier, les Pirates n’avaient pas hésité à contester l’arbitrage, que ce soit les joueurs ou l’entraîneur, Eric Roy. Interrogé au micro de Canal + quelques instants après le coup de sifflet final, le milieu de terrain breton Pierre Lees-Melou n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule contre les décisions arbitrales prises dans la Principauté… mais pas que.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 23 11 11 7 2 2 25 14 6 Brest 15 11 -2 4 3 4 11 13

«A 12 contre 11, c’est jamais facile de jouer. Après, c’est facile de se plaindre contre l’arbitrage. Je te le dis honnêtement, je suis fatigué, ça fait beaucoup, ça fait trois matches. On se fait toujours avoir par des décisions un peu litigieuses : Lille, Paris, Monaco. On doit déranger je pense, on était en haut. Mais ça fait un peu beaucoup, parce que si on regarde tous les matches, on ne mérite pas forcément les défaites… mais là, qu’est-ce que tu veux reprocher à notre équipe ? On était bien, on avait beaucoup d’occasions, et au final, sur des décisions… on nous refuse des buts. J’ai pas envie de pleurer sur l’arbitrage et tout, je préfère parler du positif. Je trouve qu’on a fait un bon match, on a été solidaires, on les a fait ch/er chez eux. Après les décisions ne nous appartiennent pas malheureusement, ça fait beaucoup de matches où c’est notre nous.»