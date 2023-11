Ligue 1 : Monaco s’en sort bien contre Brest

Troisième de Ligue 1 avec 20 points (6 succès, 2 nuls, 2 défaite), l’AS Monaco accueillait le Stade Brestois, sixième avec 15 unités (4 victoires, 3 nuls, 3 revers) et remarquable en ce début de saison. Pour ce choc au sommet de la 11e journée, Adi Hütter optait pour un 3-4-3 avec Maghnes Akliouche et Aleksandr Golovin en soutien de Folarin Balogun. En face, Eric Roy décidait lui d’aligner un 4-3-3 où Steve Mounié débutait, seul, en pointe. Défaits face à Lille, le week-end dernier, les Monégasques avaient à cœur de se relancer face au SB29, orphelin de la moindre victoire depuis 4 matches. Une rencontre qui ne tardait d’ailleurs pas à s’enflammer.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 23 11 11 7 2 2 25 14 6 Brest 15 11 -2 4 3 4 11 13

Au Stade Louis-II, les visiteurs se montraient rapidement dangereux. Au terme d’une action bien menée, Camara, décalé par Lees-Melou, trouvait Le Douaron. Si ce dernier trompait la vigilance du portier asémiste d’un bel intérieur du gauche, l’arbitre annulait finalement ce but pour une faute de Lees-Melou sur Balogun au départ de l’action (11e). Sauvés par l’arbitrage, les Monégasques trouvaient la faille dans la foulée. Inarrêtable depuis le début de saison, Golovin déposait son corner sur la tête de Zakaria, plus vif que Bizot (1-0, 16e). Sonnés, les Brestois réclamaient ensuite un pénalty pour une éventuelle faute de Diatta sur Le Douaron mais, là encore, l’arbitre ne bronchait pas. Un duel qui allait d’ailleurs prendre une drôle de tournure puisque deux nouveaux buts se voyaient encore refusés… D’abord celui de Balogun pour une position de hors-jeu (25e) avant que Brassier, pourtant décisif de la tête, ne soit lui aussi sanctionné d’une position illicite (27e).

Malheureux, Brest ne rendait pas les armes. Loin s’en faut. Sur une nouvelle percée de Le Douaron, Diatta, pris de vitesse, était tout proche de concéder un pénalty mais l’officiel du jour, Eric Wattellier, laissait le jeu se poursuivre (31e). Un enchaînement de décisions arbitrales qui provoquait la colère du coach brestois, averti pour contestation. Blessé sur l’action, Le Douaron était lui remplacé par Camblan juste avant la pause. Après une première période aussi animée qu’électrique, à l’image du seul but validé sur les quatre inscrits, l’ASM virait finalement en tête mais tout restait encore à faire, qui plus est face à des Brestois valeureux et ambitieux. Au retour des vestiaires, les Asémistes se faisaient d’ailleurs une première frayeur sur un corner tiré par Del Castillo (47e). Sans conséquence grâce à l’intervention in extremis de Maripan.

Dominés, les Monégasques subissaient les vagues brestoises mais ni Camblan (54e), ni Mounié (55e) ne parvenaient à tromper la vigilance de Köhn. Dans la foulée, l’ASM était même à quelques centimètres de faire le break mais Brassier sauvait les siens en contrant Balogun d’un tacle héroïque (57e). Progressivement, cette affiche perdait en intensité et les occasions se faisaient de plus en plus rares. De son côté, Adi Hütter lançait Ben Yedder en lieu et place d’Akliouche pour les derniers instants. Le réveil du club de la Principauté allait finalement passer par un certain Golovin. Servi par Fofana, l’international russe terminait le travail d’un enroulé parfait qui transperçait Bizot (2-0, 70e). À l’abri, l’ASM tremblait pourtant encore lorsque Chardonnet voyait sa tête décroisée trouver le poteau (72e).

En manque de réussite tout au long de cette rencontre, en témoigne la nouvelle frappe de Lees-Melou terminant sur la barre transversale de Köhn (78e), le Stade Brestois, réduit à dix dans les dernières secondes après un deuxième jaune adressé à Brassier, s’inclinait finalement face au réalisme monégasque, à l’image de Golovin, sur un petit nuage et auteur de son 5e but en Ligue 1. Avec cette victoire (2-0) et en attendant le match de clôture opposant l’OGC Nice au Stade Rennais, ce dimanche soir, l’AS Monaco remonte donc provisoirement à la deuxième place, à un petit point du Paris Saint-Germain. De son côté, le Stade Brestois n’avance plus et reste bloqué aux portes du top 5. Lors de la prochaine journée, l’ASM se déplacera sur la pelouse du HAC alors que le SB29 tentera de se relancer, à domicile, face au Racing Club de Strasbourg.