Liverpool : Jürgen Klopp vrille en conférence de presse

Face à la crise de résultats actuellement traversée par Liverpool, Jürgen Klopp devient lui aussi irritable. Présent en conférence de presse, en marge du choc face au leader Arsenal dimanche (17h30), le technicien allemand n’a pas hésité à recadrer un journaliste, après avoir été interrogé sur la déroute face à Manchester City samedi dernier (4-1).

«Comment pouvez-vous attendre que je réponde à votre question en vous disant : 'deux buts étaient à cause de lui, quatre à cause de lui’, a lancé l’entraîneur des Reds, avant de poursuivre. C’est une perte de temps. Je comprends qu’en tant que journaliste, ce soit super difficile de trouver de nouvelles questions chaque semaine, mais croyez-moi, c’est encore plus difficile de trouver de nouvelles réponses.» Avec aucune victoire lors de ses quatre dernières rencontres, Jürgen Klopp pourrait voir son avenir être remis en cause dans les prochaines semaines. Actuellement 8e de Premier League et éliminé de la Ligue des Champions dès les 1/8 de finale (contre le Real Madrid), Liverpool n’est pas certain de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine.

