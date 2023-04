Liverpool : la déroute de trop pour les Reds de Jürgen Klopp

Qu’elle semble loin la claque magistrale (7-0) infligée par Liverpool à Manchester United au début du mois de mars… Un mois plus tard et au retour d’une trêve internationale toujours difficile à appréhender pour les clubs, les Reds ont (encore) sombré. Cette fois-ci face à l’autre club de Manchester (1-4). Portés par Kevin De Bruyne, Jack Grealish et un Riyad Mahrez historique (joueur africain ayant offert le plus de passes décisives en Premier League avec 56 offrandes), les Skyblues n’ont, en effet, laissé aucune chance aux hommes de Jürgen Klopp. Une victoire probante permettant, par ailleurs, aux Citizens de rester dans la course au titre avec 5 petits points de retard sur Arsenal, leader.

L’Europe s’éloigne pour les Reds !

Un bilan bien plus reluisant que celui de Liverpool. Défaits (0-1) contre Bournemouth lors de la précédente journée et éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions de C1 face au Real Madrid, les Reds restent ainsi bloqués à une décevante sixième place. Bien trop insuffisant pour espérer retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. Sur la pelouse de l’Etihad Stadium, les Liverpuldiens avaient pourtant idéalement lancé ce choc grâce à Mohamed Salah, auteur d’une magnifique frappe enroulée du gauche (17e).

La suite ? Une merveille d’action collective conclue par Julian Alvarez (27e), une réalisation de Kevin De Bruyne juste après la pause (46e) avant de craquer une nouvelle fois face à Ilkay Gündogan (53e) et Jack Grealish (74e). De quoi replonger les Reds dans leurs doutes et d’envoyer, un peu plus, Jürgen Klopp sur la sellette. Inquiétant défensivement, en témoigne la performance très fragile de Virgil Van Dijk et les difficultés rencontrées par Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson, crédités d’un 3 par notre rédaction, Liverpool a également montré toutes ses limites sur le plan offensif, et ce malgré une entame de match prometteuse. Dépassé dans tous les domaines par les Skyblues, le collectif de Klopp n’a ainsi jamais réellement fait illusion dans ce choc.

Jürgen Klopp n’a pas d’explications !

Présent au micro de BT Sport à l’issue de la rencontre, Jürgen Klopp a de son côté détaillé ce nouvel échec avec précision mais sans réelles explications… «Je pense que nous avons vu une première mi-temps à laquelle on pouvait s’attendre. Une équipe de City dominante, nous bien organisés, avec nos moments. Nous avons causé des problèmes et marqué un but magnifique, puis nous avons eu un autre grand moment de contre-attaque. On peut montrer aux garçons ce qu’il faut faire et où il faut défendre. Nous concédons le premier but, sur un ballon anodin au milieu de terrain où nous n’avons même pas de défi à relever, puis nous sommes trop profonds et la contre-attaque se produit. Après cela, 3-1, où nous avons une énorme supériorité d’un côté. Nous devrions gagner le ballon, mais nous n’avons même pas la possibilité de le contester».

Dépité, le technicien allemand finissait même par remercier l’adversaire du jour de ne pas avoir plus corsé l’addition en fin de match… «Ce genre de choses ne devrait pas arriver, mais c’est pourtant ce qui s’est passé. Après cela, nous étions tout simplement ouverts. C’est incroyable. Ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient et nous avons eu de la chance qu’ils ne soient pas d’humeur très gourmande. Ils ont marqué un quatrième but, ils étaient contents. A part ça, il n’y a rien de bon à dire sur ce match. C’est un match que nous devons malheureusement utiliser pour faire comprendre ce qui ne peut pas se passer. Nous ne pouvons pas ne pas manquer tous ces duels dans les zones clés. Nous ne pouvons pas être aussi ouverts. Ce n’est pas possible. Mais c’est arrivé. Je dois l’expliquer, mais je ne peux pas. Je ne peux que le décrire». Prochain rendez-vous pour les Reds ? Arsenal, le week-end prochain, à l’occasion de la 30e journée de Premier League.

