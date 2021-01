Paul Onuachu sur les tablettes de l'OL

La suite après cette publicité

Paul Onuachu. Si vous suivez notre traditionnel classement des tops buteurs européens, vous savez forcément de qui on parle. Pour les autres, cet attaquant international nigérian de 2m02 pour 91 kg ne passe pas inaperçu sur les pelouses du championnat belge. En quelques mois, il est même devenu le cauchemar des défenseurs de Jupiler League.

Il faut dire que son sens aiguisé du but fait des ravages à Genk. Avec 19 réalisations en 17 matches, l'ancien joueur de Midtjylland enfile les buts comme les perles et talonne l'artificier Robert Lewandowski au classement des meilleurs buteurs d'Europe. À ce rythme, le Super Eagle ne devrait pas s'éterniser en Belgique. Et selon nos informations, l'OL par l'intermédiaire de Juninho a pris quelques renseignements sur le joueur, sans doute plus pour l'été prochain, vu qu'Islam Slimani va s'engager dans les prochaines heures avec le club rhodanien.