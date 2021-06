L'OM sur les traces de Giovanni Simeone

L'Olympique de Marseille tient son grand attaquant, avec Arkadiusz Milik (27 ans). Mais le Polonais, qui se remet d'une opération au genou qui le prive d'Euro 2020, ne pourra pas tout faire tout seul la saison prochaine. Pour l'épauler, les Olympiens scrutent tous azimuts et multiplient les pistes.

On sait ainsi que les discussions sont ouvertes et en bonne voie avec le FC Barcelone pour le transfert de Konrad de la Fuente, ailier international américain (1 sélection). TyC Sports nous apprend aussi ce mercredi que les Phocéens sont, sur demande de Jorge Sampaoli, sur les traces de Giovanni Simeone (25 ans).

Longoria et Sampaoli l'apprécient

Selon nos informations, le dossier de l'attaquant international albiceleste (5 capes, 1 but), fils de Diego Simeone coach emblématique de l'Atlético de Madrid, figure bel et bien sur le bureau de Pablo Longoria. Le président marseillais apprécie d'ailleurs son profil (6 réalisations et 2 passes décisives en 33 apparitions en Serie A cette saison), mais pour l'heure, aucune discussion concrète n'a été ouverte avec ses représentants.

Cagliari, fort d'un contrat avec el Cholito jusqu'en juin 2024, est décidément une place forte pour le mercato de l'OM, puisque le portier des Sardes Alessio Cragno (26 ans) plaît aussi aux pensionnaires de l'Orange Vélodrome. De quoi imaginer un axe fort pour les prochaines semaines du mercato ? Affaires à suivre.