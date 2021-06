Le LOSC et l'OM à la lutte pour Alessio Cragno

La suite après cette publicité

Le mercato va démarrer tambour battant du côté de la Canebière. Pablo Longoria est déjà dans tous les bons coups, et s’il tente notamment de recruter définitivement certains joueurs qui étaient juste prêtés comme Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) et Pol Lirola (Fiorentina), il souhaite aussi introduire de nouveaux visages dans l’effectif. Le nom de Konrad de la Fuente (FC Barcelone) revient très souvent ces dernières heures, comme ceux de ses coéquipiers Samuel Umtiti et Alex Collado.

Mais il n’y a pas qu’au Camp Nou que l’ancien dirigeant de la Juventus et de Valence prospecte, loin de là. Si on se fie aux informations de La Nuova Sardegna, l’OM est très intéressé par Alessio Cragno, le portier de Cagliari. Du haut de ses 26 ans, il fait partie des meilleurs à son poste de l’autre côté des Alpes, et on a même pu le voir à l'œuvre lors de deux matches amicaux de la Squadra Azzurra plus tôt dans la saison. Il n'a cependant pas été retenu pour l'Euro par Roberto Mancini.

Un petit pactole à débourser

D'après la publication italienne, les dirigeants de l'OM pensent à entamer les discussions avec leurs homologues de Cagliari, avec pour objectif de préparer l'après-Mandanda et même le concurrencer dès la saison à venir. Il faudra cependant mettre la main à la poche, puisque la formation italienne réclame au moins 25 millions d'euros pour le gardien formé au sien de l'académie de Brescia.

Le LOSC, déjà annoncé comme prétendant à Cragno, est encore sur le coup d'après le média, alors que les Nordistes cherchent un remplaçant à Mike Maignan. Les deux écuries françaises considèrent cependant que le montant demandé est encore trop important, et nul doute que Phocéens et Dogues tenteront de le revoir à la baisse. Des clubs italiens, non mentionnés, sont aussi intéressés par celui qui a encaissé 53 buts en 34 rencontres de championnat cette saison. Affaire à suivre...