OM : Pablo Longoria veut deux autres joueurs du FC Barcelone

Petits arrangements entre amis. Cet été 2021, Pablo Longoria compte bien utiliser son fameux carnet d'adresses. Et le président de l'Olympique de Marseille va utiliser la ligne directe qu'il possède au FC Barcelone, celle qui le lie à Mateu Alemany. Directeur du football au sein du club azulgrana, ce dernier connaît parfaitement Longoria puisque les deux hommes ont collaboré ensemble au FC Valence. Et ils ont toujours gardé un lien et de bonnes relations.

Récemment, le duo Longoria-Alemany a échangé au sujet de Konrad de la Fuente. Ce n'est pas un secret, le jeune ailier de 19 ans, sous contrat jusqu'en juin 2022 au Barça, plaît beaucoup aux Olympiens. Les deux écuries négocient déjà un transfert d'un montant de 5 M€, avec une option de rachat pour les Culés selon Sport. Un dossier en bonne voie donc mais qui ne devrait pas être le seul entre les deux clubs amis.

L'OM veut faire ses emplettes au Barça

En effet, Sport explique ce mardi que d'autres éléments du FC Barcelone intéressent les pensionnaires de l'Orange Vélodrome durant ce mercato estival. On retrouve Samuel Umtiti (27 ans). Barré par la concurrence, le champion du monde 2018, qui n'a pas été épargné par les blessures, n'entre pas dans les plans des Barcelonais. Des Culés qui veulent notamment économiser son salaire de 1 M€ par mois. Récemment, Mundo Deportivo indiquait qu'Umtiti pourrait être libéré de ses deux dernières années de contrat. Le défenseur français présente l'avantage de bien connaître la L1, lui qui a évolué à l'OL.

Il reste à savoir si le natif de Yaoundé serait prêt à passer chez l'autre Olympique. Sport précise que le Barça serait prêt à faire un effort dans ce dossier. L'OM aurait aussi un oeil sur Alex Collado (22 ans), membre de l'équipe réserve. Arrivé en U11, cet ailier-milieu offensif polyvalent a l'ADN Barça. Il a fait deux apparitions avec le groupe pro. Si l'OM se penche donc sur ces deux joueurs, Sport ajoute que Philippe Coutinho, annoncé dans le viseur phocéen, est hors de portée financièrement. Qu'on se le dise, Pablo Longoria compte bien profiter de ses bonnes relations avec le Barça pour faire quelques coups cet été.