Samuel Umtiti bientôt disponible pour 0€ !

Le marché des transferts ouvre officiellement ses portes dans quelques jours. Et il pourrait bien offrir son lot de surprise. L'une d'elles pourrait venir du FC Barcelone. Avec un Français, champion du monde 2018, directement concerné.

On le sait, Samuel Umtiti (27 ans) est clairement mis sur le marché. La direction sportive blaugrana le lui aurait même déjà signifié en fin de saison et le maintien de Ronald Koeman, qui n'a pas franchement compté sur lui cette saison (13 apparitions en Liga seulement), au poste d'entraîneur plaide encore un peu plus en faveur d'un départ.

Sacré geste du Barça

Seulement, face à son imposant salaire (estimé à 1 M€ par mois), les prétendants ne sont pas légion. Alors, selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça, qui souhaite vraiment économiser cette grosse dépense peu rentable sportivement ces derniers mois, serait prêt à le libérer de ses deux dernières années de contrat.

Une information de taille qui risque de complètement relancer ce dossier dans les jours et semaines à venir. Les éventuels candidats à son recrutement, s'ils auront une prime à la signature et des émoluments conséquents à payer, économiseront en effet une indemnité de transfert. Le message est clair. Pour Umtiti aussi...