FC Barcelone : les 7 joueurs qui devraient partir cet été

Joan Laporta veut tout bouleverser. Le nouveau président barcelonais veut faire, pour une deuxième fois, de grandes choses avec le Barça. Le sulfureux et charismatique avocat catalan compte notamment tout faire pour attirer Erling Haaland. Une opération peu évidente vu la situation financière du club, qui s'élève à 100 millions d'euros. Mais visiblement, selon diverses publications espagnoles, le Barça pourra bien recruter une star cet été.

Quoi qu'il en soit, il y a de nombreux joueurs dont veut se libérer le club. Même si la restructuration de la dette semble être l'option numéro 1 pour recruter le géant norvégien, se séparer de quelques joueurs aux performances sportives insuffisantes et/ou au salaire trop important permettrait de rendre ce transfert encore plus simple, en plus de libérer de la marge salariale.

La porte de sortie est ouverte pour Griezmann

Comme l'explique Sport, ils sont sept à être mis sur la liste des transferts. Cela ne veut pas dire qu'ils seront tous vendus, mais le Barça veut récupérer 100 millions d'euros en ventes de joueurs, et il y en aura donc plusieurs qui seront poussés vers la sortie. On retrouve notamment Neto, le portier remplaçant, dont un départ pourrait être couvert par la montée d'un portier de l'équipe B. Viennent ensuite Samuel Umtiti et Junior Firpo.

Miralem Pjanic pourrait lui aussi faire ses valises un an après son arrivée, alors que Philippe Coutinho est lui aussi considéré comme non-indispensable à Barcelone. Enfin, Martin Braithwaite et Antoine Griezmann seront eux aussi considérés comme joueurs à vendre, encore plus en cas d'arrivée d'Haaland, qui devrait évoluer à leur poste. Une petite révolution s'annonce donc...