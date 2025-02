Neymar a convaincu Memphis Depay de venir au Brésil

Comme au bon vieux temps des PSG-OL en Ligue 1. Neymar et Memphis Depay se sont retrouvés cette nuit en championnat paulista pour un derby entre les Corinthians et Santos. C’est le Néerlandais qui a pris le dessus sur le Brésilien, avec notamment une très belle passe décisive à la clé et une victoire 2-1. Pour son troisième match depuis son retour, l’ancien Parisien est à nouveau apparu un peu dans le dur. Le Peixe aurait même mieux joué après la sortie de son numéro 10, selon la presse locale. Après la rencontre, il a tenu à félicier son adversaire du soir, et assure même qu’il l’a encouragé à signer au Brésil en début de saison.

La suite après cette publicité

«C’est un ami. Nous nous connaissons depuis longtemps. Quand il m’a demandé ce que cela représentait de venir ici, aux Corinthians, je lui ai dit qu’il devait venir pour ressentir ce qu’est le Brésil et la chaleur des supporters. C’est un gars que j’aime et que j’admire beaucoup, pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne, a-t-il expliqué en zone d’interview. Nous avons une belle amitié. Malheureusement, aujourd’hui, il a pris le dessus sur moi, mais bientôt je serai prêt à 100 % pour sortir vainqueur la prochaine fois.» Rendez-vous est pris.