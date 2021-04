PSG : l'OGC Nice en pole position pour Kays Ruiz-Atil

La suite après cette publicité

Logiquement moins médiatisé que les dossiers Neymar ou Mbappé, le cas Kays Ruiz-Atil reste tout de même l'un des sujets du moment du côté de Paris. Chipé au FC Barcelone en 2015, le milieu de terrain de 18 ans a peu à peu gravi les échelons, au point de débuter avec l'équipe première parisienne en début de saison face à Lens. Mais le natif de Lyon continuera-t-il de défendre la tunique parisienne ?

Probablement pas. Comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato en février dernier, Kays Ruiz-Atil devrait bien quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, au terme de son contrat. Chelsea était particulièrement chaud sur le dossier, surtout avec Thomas Tuchel comme argument principal pour le convaincre, alors que le FC Barcelone a aussi été annoncé sur le coup par la presse ibérique.

L'OGC Nice est en tête

Ce samedi, L'Equipe dévoile que l'OGC Nice est déjà passé à l'attaque. Les Aiglons ont soumis une offre au joueur parisien, avec un contrat de cinq ans et une belle prime à la signature, payée en plusieurs échéances. Pour l'instant, le joueur et son clan souhaitent un contrat un peu moins long et attendent le nom du futur entraîneur niçois, mais le club du sud semble être en pole position pour le joueur, aussi suivi par d'autres clubs de Ligue 1 comme Bordeaux, Montpellier et le FC Nantes.

Le joueur formé à La Masia plaît aussi beaucoup à l'étranger. Le journal confirme ainsi que la Juventus souhaite se l'offrir, même s'il s'agirait d'un renfort sur le moyen terme pour les Piémontais, qui le prêteraient d'entrée. Un club allemand et des écuries espagnols, dont les noms ne sont pas dévoilés, sont aussi très intéressés. Pas de doutes, Kays Ruiz-Atil va avoir le choix.