L’Eintracht Francfort entre en négociations pour vendre Omar Marmoush

Révélation de la saison en Allemagne du côté de l’Eintracht Francfort, l’attaquant égyptien Omar Marmoush (25 ans) est déjà sur le point de quitter l’Allemagne. Auteur de 20 buts et 14 passes décisives en 26 matches cette saison, le natif du Caire régale en Bundesliga et cela a convaincu de nombreux cadors européens, dont Manchester City, qui est tombé d’accord avec la formation allemande pour un transfert autour de 80 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué publié ce vendredi soir et alors que l’Eintracht doit affronter le Borussia Dortmund (20h30), les Aigles viennent d’annoncer «être actuellement en pourparlers avec un autre club pour le transfert d’Omar Marmoush. Le joueur ne fait donc pas partie de l’équipe aujourd’hui». Sans plus de détails et sauf retournement de situation, l’attaquant de 25 ans ne devrait donc plus rejouer avec son club actuel.